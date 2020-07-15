مقاتلات روسية تعترض طائرات أمريكية ونرويجية... فيديو

جاء هذا الاعتراض، يوم أمس الثلاثاء، حيث انطلقت الطائرات المقاتلة الروسية فوق بارنتس والبحر الأسود واعترضت أهدافا جوية تتحرك نحو حدود دولة روسيا الاتحادية.

وفي اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية (مع التعليق) تظهر مقاتلات روسية وهي تعترض طائرة الاستطلاع RC-135 وطائرة الاستطلاع R-8A "بوسيدون" والمركبة دون طيار MQ-9A "Ripper"، التابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود.

وبحسب الدفاع الروسية، فقد اعترضت المقاتلات الروسية الطائرات الأمريكية فوق البحر الأسود، والطائرة النرويجية R-3C Orion فوق بحر بارنتس.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن "المقاتلات الروسية رافقت طائرات الاستطلاع والطائرة المسيرة من مسافة آمنة"، مشددة على أنه "لم يتم السماح باختراق حدود الدولة الروسية"، فيما أكدت أن التحليق جرى تنفيذه بالتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.