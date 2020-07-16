عرض المسدسات السوفيتية الأولى...فيديو

إن مسدس TT ، الذي أنشأه فيدور توكاريف، هو واحد من رموز الضابط السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى.

قال المؤرخ أندريه أولانوف لـ Media Kalashnikov Media إن العمل على مسدس جديد للجيش الأحمر بدأ في عشرينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت، تم ترك مسألة اختيار الرصاصة للمصممين، ونتيجة لذلك تم تصنيع أول مسدسات عسكرية للاختبار - عينات من بريلوتسكي وكوروفين برصاصة 7,65х17 мм.

في 1927-1928 ، اجتازت مسدسات بريلوتسكي وكوروفين الاختبارات، لكن الاختبارات لم تظهر الفائز. تم العرض على المصممين زيادة العيار إلى 9 ملم أو لزيادة تأثير الجرح للرصاصة 7.65 ملم. أظهرت الاختبارات الجديدة، التي شملت أيضًا عينات من كورفين وبريلوتسكي وفالتير وبراونينغ وباربلوما وتوكاريف ، أن TT متفوقة على المسدسات الأخرى في الوزن والموثوقية وسهولة الاستخدام. ومع ذلك، منحت لجنة المدفعية سيرغي كوروفين وسيرغي بريلوتسكي جائزة نقدية قدرها 1000 روبل لمساهمتها الكبيرة في إنشاء المسدس الجديد.

لا يُعرف سوى القليل أنه بعد بضع سنوات من تشغيل TT ، تم طرح قضية استبداله بمسدس آخر.

من بين المشاركين في المسابقة الجديدة كان فيدور توكاريف، الذي قدم مسدسًا بسبطانة بارزة، مثل بارابيلوم الألماني أو نامبو الياباني. كان يطلق على المسدس TT-39 ، ويبلغ إجمالي طوله 223 ملم ، سعة المخزن - 8 رصاصات، الوزن - 770 غرامًا. تم إجراء اختبارات تنافسية حتى مارس/آذار 1941، ولم تمنع دخوله الخدمة إلا بداية الحرب العالمية الثانية.