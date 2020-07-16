عرض رحلة أكبر طائرة بمحرك مروحة في العالم...فيديو

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريب بمشاركتها جرى في قاعدة طيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية بالقرب من تفير.

تدرب الطاقم على تنفيذ رحلة (كان الطقس بغيوم كثيفة ومطر خفيف) والإجراءات في حالات الطوارئ المختلفة: في حالة عطل الاتصال اللاسلكي وعناصر نظام التحكم ومحطة الطاقة. يظهر في الفيديو الرحلة مع محرك رابع معطل - تدور مراوحه بطول ستة أمتار بمساعدة تيار الهواء القادم.

أن -22 في الخدمة منذ عام 1969. وفقا لبيانات من مصادر مفتوحة، هناك أربع طائرات في حالة عمل الآن. يبلغ طول الجناح للطائرة العملاقة 64 مترًا، ويبلغ وزن الإقلاع 205 أطنان. يمكن لـ "أنتي" حمل ما يصل إلى 290 من المظليين أو 80 طنًا من البضائع على مسافة تزيد عن خمسة آلاف كيلومتر. طاقم الطائرة من خمسة إلى سبعة أشخاص.