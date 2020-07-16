سفن أسطول بحر قزوين الروسي تتدرب استعدادا ليوم البحرية الروسية...فيديو

قامت سفن المدفعية الصغيرة "ماخاتشكالا" و"أستراخان" و"فولغودونسك" وقوارب المدفعية AK-209 و AK-223 و AK-201 من أسطول بحر قزوين بإجراء حلقة تدريبية من القتال البحري مع سفن العدو الافتراضي. أقيم هذا الحدث استعدادًا للعرض البحري المخصص ليوم البحرية الروسية.

أيضًا، كجزء من مهرجان الرياضة العسكرية، قامت أطقم السفن ووحدات سلاح مشاة البحرية في الأسطول، مع أفراد سفينة حرس السواحل في خدمة الحدود التابعة لخدمة الأمن الروسية، بإعداد حلقات من التدريب القتالي، بما في ذلك قمع الأنشطة غير القانونية لتشكيلات قطاع الطرق، واكتشاف سفن العدو وإنزال على الساحل.

في المجموع، ستشارك أكثر من 40 وحدة من سفن الأسطول، وسفن الدعم والمعدات العسكرية، بما في ذلك سفن وقوارب المدفعية والمدفعية، وقارب مكافحة التخريب، والسفن الهيدروغرافية، وسفن كاسحة الألغام، وقوارب الإنزال، وقوارب الدوريات "رابتور"، في الاحتفال بيوم البحرية. وكذلك ناقلات الجنود المدرعة بي تي إر-82أ إم.