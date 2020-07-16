السفن الأولى تدخل سان بطرسبورغ للمشاركة في العرض البحري...فيديو

اليوم، في سان بطرسبورغ، دخلت السفن الأولى نهر نيفا، استعدادا للمشاركة في العرض البحري الرئيسي.

في الوقت الحالي، ترسو السفينة الحربية "بولتافا" وسفينة الصواريخ الصغيرة "سيربوخوف" والغواصة "سانت بطرسبورغ" في بروميناد ديزونغليه وجسر شميدت. في هذه الليلة، ستمر السفن تحت الجسور وستقف عند جزيرة فاسيليفسكي.

في الليلة التالية، ستدخل نيفا سفينة الصواريخ الصغيرة "ميتيش" وفرقاطة "بويكيي" وفرقاطة "أدميرال كاساتونوف".

ستبقى جميع السفن في نيفا إلى 26 يوليو/تموز، حتى تشارك في العرض البحري الرئيسي.