الخارجية الروسية تستبعد إمكانية إعادة بيع أنقرة لأنظمة "إس-400"

في وقت سابق، ذكرت الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي أن إعادة تصدير أنظمة الدفاع الجوي التي اشترتها تركيا دون إذن رسمي من روسيا، أمر مستحيل.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تزود روسيا بها تركيا لا يمكن إعادة بيعها للولايات المتحدة.

وقال غروشكو: "هذا مستحيل. يحتوي أي عقد على حكم للاستخدام النهائي. إن مثل هذه الأنظمة لا يتم تسليمها أبدا على أساس أنه يمكن إعادة بيعها".

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية للخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي، ماريا فوروبييفا، إن إعادة تصدير إس-400 التي اشترتها تركيا دون إذن رسمي من الجانب الروسي، أمر مستحيل.

في نهاية يونيو/حزيران، اقترح السناتور الجمهوري جون ثون على أنقرة لتسوية الخلافات مع البيت الأبيض بإعادة بيع الأسلحة المشتراة من روسيا للولايات المتحدة. وقال عمر سيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه لا يوجد أساس قانوني لإبرام مثل هذه الصفقة.