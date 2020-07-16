قال إيليا تاراسينكو المدير التنفيذي لشركتي "ميغ" و"سوخوي"، اليوم الخميس، بأن روسيا تستعد لتصنيع مقاتلات "ميغ" و"سوخوي" من الجيل السادس معا.

وأضاف تاراسينكو لـ "سبوتنيك": "منافسينا في صناعة الطائرات هم الولايات المتحدة وأوروبا، وللحفاظ على الريادة القوية في الصناعة نحتاج إلى دمج أفضل الكفاءات الموجودة اليوم في"ميغ" و"سوخوي"، وطرح طائرات جديدة من الجيل السادس".

وبدأ الاختصاصيون الأمريكيون في تطوير مقاتلة جديدة، تنتمي إلى الجيل السادس، حسب وسائل الإعلام.

وفي ما يخص المميزات يفترض أن يتمثل أهمها في خلو مقاتلة الجيل السادس الأساسية من طاقم بشري، أي أنها ستكون طائرة مسيرة دون طيار. أما المميزات الأخرى فهي المزيد من السرعة والقدرة على المناورة والإخفاء، وتطوير القدرات والمواصفات المتوفرة حاليًا.

© Sputnik / المقاتلة الروسية "سو-57"

وتصنع روسيا الآن طائرات الجيل الخامس سو-57 في روسيا، وتم توقيع عقد لشراء 76 مقاتلة من هذا النوع في المعرض العسكري "أرميا-2019".