روسيا تطور مقاتلة واعدة بعيدة المدى على أساس "ميغ-31"

أعلن إيليا تاراسينكو، المدير العام لشركتي "ميغ" و"سوخوي"، أنه سيتم إنشاء طائرة اعتراضية واعدة بعيد المدى (باك دي بي) على أساس "ميغ-31".

وقال تاراسينكو في مقابلة مع "سبوتنيك": "أريد أن أشير بشكل منفصل إلى الطائرة الفريدة التي طورها مكتب تصميم ميكويان – المقاتلة الاعتراضية ميغ 31. هذه الطائرة ليس لها نظائر في العالم. سيتم إنشاء نظام اعتراض واعد بعيد المدى على أساسها."

وأكد المدير أنه بعد نتائج العام الماضي، اختارت لجنة وزارة الدفاع الروسية أكثر المشاريع الواعدة في مجمع الطيران هذا الذي تم إنشاؤه كجزء من أعمال البحث والتطوير.

وأضاف تاراسينكو أن "العمل في هذا المجال مستمر".

في وقت سابق أعلنت "ميغ" عن تطوير مفهوم طائرة اعتراضية بعيدة المدى. قال القائد السابق للقوات الفضائية الروسية، الجنرال فيكتور بونداريف، إن أعمال تطوير باك دي بي ستبدأ في موعد لا يتجاوز عام 2019. في عام 2018، أفاد تاراسينكو أن حياة سلف باك دي بي- طائرة ميغ 31- ستنتهي خلال 10 سنوات وستحتاج إلى بديل.