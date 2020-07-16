الولايات المتحدة تنشر قوات في بولندا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأمريكية بدأت في نشر قوات في بلدها لإجراء تدريبات.

وقالت الوزارة على تويتر: "إن عملية نقل القوات الأمريكية إلى بولندا قد بدأت في إطار التدريبات Emergency Deployment Readiness Exercise ". حسب تقارير وزارة الدفاع البولندية فإن الوحدات الأولى وصلت بالفعل إلى ميدان التدريب في درافسكي بومورسكوم.

ووفقًا للوزارة، سيتم نشر كتيبة مدرعة أمريكية في البلاد في الفترة من 14 إلى 23 أغسطس/ أب. الغرض من المناورات هو اختبار استعداد الجيش الأمريكي للرد السريع ونشر قواته في أي منطقة من العالم.

من الجانب الأمريكي، سيشارك 500 جندي في التدريبات. وستدار المناورات من قبل قيادة فرقة الجيش الأمريكي في بوزنان.

وأكدت وزارة الدفاع البولندية أنه، "فيما يتعلق بالوضع الوبائي، سيتم تطبيق جميع الاحتياطات اللازمة لضمان حماية الجنود والسكان المحليين من كورونا".

كان من المفترض أن تكون مناورات Emergency Deployment Readiness Exercise إحدى عناصر مناورات Defender-Europe 20 Plus ، ولكن بسبب وباء الفيروس التاجي الجديد، تم إجراء تغييرات كبيرة في الخطط، وتم تأجيل المناورات نفسها إلى الصيف.