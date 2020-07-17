كيف أنقذت "بي تي إر-82" حياة الجنود الروس في سوريا

تم تجنب الخسائر الجسيمة خلال هجوم سيارة ملغومة فيها انتحاري على ناقلة جند مدرعة روسية في سوريا بفضل الحماية الجيدة لناقلات الجنود المدرعة والحماية من الشظايا.

وقال ألكسندر كراسوفيتسكي، رئيس الشركة الصناعية العسكرية التي تنتج ناقلات جند مدرعة لوكالات روسية حمى بدن المركبة المدرعة بي تي إر-82أ المتين مرة أخرى أرواح المقاتلين. إنه يفرق موجة الانفجار، مما يجعلها تفقد قوتها.

حماية النسخ الحديثة من ناقلة أفراد مصفحة أعلى بكثير من حماية بي تي إر-80 الأولى. في بي تي إر-82 حماية ضد الشظايا مصنوعة من أقمشة الأراميد المحلية. أقوى بكثير من كيفلار، فهي تؤخر شظايا ونوى الذخيرة الخارقة للدروع. بالإضافة إلى ذلك، تغطي الحماية الجدران الداخلية ل بي تي إر بعدة طبقات - عندما تم تفجير سيارة الانتحاري، خفف هذا من ضرب الجنود الجالسين في المدرعة.

ويتذكر كراسوفيتسكي: "في الأشهر الأخيرة، هذه هي المرة الثانية في سوريا، عندما أنقذت المركبات المدرعة أرواح الشرطة العسكرية الروسية، عندما تم تفجير ناقلات الجنود المدرعة".

في 14 يوليو/ تموز، في محافظة إدلب، انفجرت سيارة مفخخة على طريق دورية روسية تركية مشتركة. أصيب ثلاثة جنود روس، كانوا في بي تي إر-82، ولم يقتل أحد. في 16 يونيو/حزيران، لم يصب أحد في انفجار مماثل. تعرضت مدرعة الشرطة العسكرية لأضرار.