أعلنت مجلة "فوربس" عن خطط الجيش الأمريكي لإبرام عقد مدته خمس سنوات، سيكون ساريًا من 2022 إلى 2026، لإنتاج الأسلحة السوفيتية والذخيرة اللازمة.

وأشارت المجلة، على وجه الخصوص، إلى بنادق ورصاصات هجومية من طراز كلاشينكوف، وقذائف آر بي جي، وذخيرة 23 ملم و 30 ملم، وقذائف دبابات من عيار 125 ملم، وذخيرة لمدافع الهاون ومدافع الهاون من عيار 60 إلى 152 ملم، والصواريخ الأرضية والجوية التمركز.

تنوي الولايات المتحدة تزويد حلفائها بهذه الأسلحة، في الشرق الأوسط وأفريقيا في المقام الأول. توضح "فوربس" أن استخدام هذه الأسلحة بدلاً من الأسلحة الأمريكية له مزايا واضحة، حيث اعتادت الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة على استخدامها لسنوات عديدة.

قد تتجاوز الأسلحة الأمريكية الحديثة أسلحة الحرب الباردة في معايير معينة، ولكن تعقيد صيانتها واستخدامها، وكذلك الحاجة إلى إعادة تدريب الجنود، يبطل هذه المزايا. وفي الوقت نفسه، أثبتت بنادق كلاشنيكوف السوفيتية وقاذفات القنابل موثوقيتها منذ فترة طويلة، ويدرك حلفاء الولايات المتحدة جيدًا كيفية استخدامها.

لكن شراء الكمية المطلوبة من الأسلحة السوفيتية ببساطة، وفقًا للخبراء، أصبح صعبًا بسبب محدودية مصادر الإمداد وحظر بعض الدول عبورها. بالإضافة إلى ذلك، يقع بعض موردي هذه الأسلحة تحت العقوبات الأمريكية، وقد يكون التعاون معهم غير مرغوب فيه لأسباب سياسية.

تشير المادة أيضًا إلى ممارسة استخدام الأسلحة الأجنبية من قبل القوات الخاصة لإخفاء مشاركتها في العملية. بالمناسبة، في عام 2017، تم دعوة صانعي الأسلحة الأمريكية بالفعل لإنتاج المدافع الرشاشة السوفيتية.