تركيا تعد روسيا بحماية البيانات حول "إس-400"

وفي وقت سابق، دعا السيناتور الأمريكي جون ثون إلى طريقة لحل التناقضات بين واشنطن وأنقرة بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية. قام بتعديل ميزانية الدفاع الأمريكية، حيث اقترح شراء هذه المجمعات من تركيا.

ونقلت صحيفة ميليت عن ديمير، قوله: "روسيا عبرت عن قلقها بشأن سلامة البيانات حول نظام إس -400 وتعهدت تركيا بحماية هذه البيانات."

وفي الوقت نفسه، أشارت ماريا فوروبييفا، الممثلة الرسمية للخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني، في يونيو / حزيران، إلى أن أنقرة لن تتمكن من نقل أنظمة الصواريخ إلى واشنطن دون موافقة موسكو. بالإضافة إلى ذلك، أكد السكرتير الصحفي للحزب التركي الحاكم، عمر سيليك، أنه لا توجد أسباب قانونية لإعادة بيع إس-400.