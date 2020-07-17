روسيا تبدأ اختبارا مفاجئا لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والغربية وقوات الإنزال والبحرية

طالب وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو بالحفاظ على البيئة واتخاذ جميع التدابير للحفاظ على صحة الجيش عند إجراء اختبار مفاجئ لمدى جاهزية الجيش، والذي بدأ بقرار من الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين.

وأعلن شويغو أن الاختبار المفاجئ لمدى جاهزية قوات المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية، والتشكيلات الفردية، والقوات المحمولة جواً والمشاة البحرية في أساطيل الشمال والمحيط الهادئ بدأ في روسيا.

وقال في اجتماع مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية: "في جميع مراحل الاختبار، يجب ضمان الامتثال الصارم لمتطلبات السلامة، وسلامة الأسلحة والذخيرة، استبعاد حالات التسبب في أضرار بممتلكات الدولة، ومنع الآثار السلبية على البيئة. خلال تدابير الرقابة، يجب اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على صحة الأفراد".

وأشار إلى أنه سيخضع للاختبار نحو 150 ألف عسكري.

وأضاف: "شارك أكثر من 26 ألف قطعة من المعدات و 414 طائرة و 106 سفينة في الاختبار المفاجئ لقوات المقاطعات العسكرية الجنوبية والغربية والقوات المحمولة جواً ومشاة الأساطيل الشمالية والمحيط الهادئ، والذي بدأ بإيعاز من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتابع الوزير: "خلال الاختبار، من المقرر إجراء 56 تمرينًا تكتيكيًا مع القوات. واستخدام 35 حقل للتدريب، و 17 حقلا للتدريب البحري في مياه البحر الأسود وبحر قزوين. في المجموع، شارك 149 ألفًا و 755 شخصًا و 26 ألفًا و 820 سلاحًا ومعدات عسكرية و 414 طائرة و 106 سفينة وسفن دعم في الفحص المفاجئ".