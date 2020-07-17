طواقم "تو-22إم3" تتدرب على إطلاق الصواريخ...فيديو

نفذ الطيارون مهام في مياه بحر بارنتس، كما قاموا بعمليات إطلاق صواريخ.

نفذت أطقم القاذفات البعيدة المدى تو-22إم3 عمليات إطلاق الصواريخ. وأجريت تدريبات تكتيكية للطيران مع أطقم الطيران البعيد المدى في قاعدة فوج طيران مختلط في مقاطعة مورمانسك.

وخلال التدريبات، قام الطيارون بتنفيذ تنظيم المهام الجوية فوق بحر بارنتس، أجروا عمليات إطلاق صواريخ على أهداف مختلفة.

وقال فاديم بيلوسليودتسيف، قائد فوج الطيران البعيد المدى: "لقد تم تنفيذ هذه الأحداث وفق خطة التدريب القتالي. أعد طاقم الهندسة معدات الطيران والأسلحة. نفذت أطقم الطيران عمليات إطلاق صواريخ على أهداف محددة سلفًا، وتجحوا في المهمة. إن جميع أطقم الطائرات هبطت في قاعدة التمركز".

في المجموع، شاركت ما يصل إلى عشر طائرات تو-22إم3 ، بالإضافة إلى نحو 20 وحدة من السيارات والمعدات الخاصة، في رحلات التدريب.