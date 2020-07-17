سفن أسطول بحر قزوين "تطفئ" حريقا على قارب...فيديو

يواصل أكثر من 40 طاقما للسفن والقوارب من أسطول بحر قزوين التدريب قبالة ساحل بحر قزوين، استعدادًا للعرض البحري المخصص ليوم البحرية الروسية. في التدريب، تم تقديم المساعدة لقارب "يحترق".

وفقا لسيناريو التدريب، اندلع حريق في البحر المفتوح على متن قارب هيدروغرافي كبير "فاسيلي بيساتشينكو". كان أول من وصل إليه هو زورق السحب "إر بي-397". لإطفاء الحريق، وصلت سفينتا الطوارئ "إر في كي-933" و"إر في كي-946" وبدأتا في الإطفاء باستخدام أجهزة إطفاء الحرائق من مسافة 15 مترًا.

وبدورها، قامت طواقم زوارق الإنقاذ المتعددة الأغراض "إس إم كي-2103" و"إس إم كي-2104" برفع الناس من الماء باستخدام جهاز إنقاذ.

ستشارك في الاحتفال بيوم البحرية السفن وسفن الدعم والمعدات العسكرية لأسطول بحر قزوين، بما في ذلك سفن وقوارب المدفعية والمدفعية، وقوارب مكافحة التخريب، والسفن الهيدروغرافية، وسفن كاسحة الألغام، وقوارب الإنزال، وقوارب الدوريات رابتور، وكذلك ناقلات الجنود المدرعة بي تي إر-82أ إم. في جمهورية داغستان، سيقام العرض البحري في يوم البحرية الروسية لأول مرة في 26 يوليو/تموز.