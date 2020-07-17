معارك جوية بين "إف-18" و"سو-30"... فيديو

تم نشر الفيديو على قناة يوتيوب The Ready Room.

يُظهر الفيديو ثلاث معارك جوية وقعت في نفس اليوم. هذه المرة، كان الحظ إلى جانب F-18 ، لكن ناشر الفيديو يشير إلى أن هذا الفيديو لا يجب أن يضلل أي شخص، لأنه في الواقع، خلال التمارين الأخرى، "أسقطت" سو-30 طائرة إف-18.

يؤكد الطيار الأمريكي أيضًا أن المواجهة مع سو-30إم كي إم كانت الأكثر عنفاً. يمكن مقارنتها فقط بالقتال الجوي التدريبي ضد إف-22. هكذا، على سبيل المثال، قامت سو-30 بمناورة بهلوانية (بالدوران بزاوية 90 درجة) باستخدام ناقل الدفع لمحركاتها. وفقا للأمريكي، فإن هذه المناورة أعجبته بشكل خاص.

وصف ناشر الفيديو كلا الطائرتين وخصائصهما. تحدث الطيار الأمريكي أيضًا عن المناورات والتكتيكات التي لا يمكن التقاطها باستخدام كاميرا فيديو ثابتة.