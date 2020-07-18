إس 400 الروسي يفجر مشكلة جديدة بوجه مقاتلات "إف 35"

وصل مفعول منظومة صواريخ "إس 400" الروسية إلى مستوى التأثير على ارتفاع تكلفة صناعة المقاتلة الأمريكية "إف 35" بسبب الانفصال التركي عن الأمريكي بموضوع صناعة الطائرة.

وبحسب موقع "آفيا برو"، فقد سببت أنظمة "إس 400" الروسية ارتفاع تكاليف مقاتلات إف 35 الأمريكية.

ورأى الموقع أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الاهتمام الدولي بشراء مقاتلات F-35 الأمريكية بشكل كبير، بسبب زيادة سعرها بقيمة 7-9 مليون دولار إضافية لكل طائرة مقاتلة.

هذا له تأثير خطير للغاية على الشركات المصنعة الأمريكية، لأنه من المرجح أن يضطر المشترون إلى تقليل عدد الطائرات المقاتلة المشتراة.

ونقل الموقع عن وسائل إعلام تركية تأكيد مصدر تركي أن "تكاليف برنامج إنشاء الجيل الخامس من المقاتلات الأمريكية "إف 35" بعد استبعاد المقاولين الأتراك منه حيث سترتفع التكاليف بمقدار 600 مليون دولار وستؤدي أيضًا إلى زيادة سعر كل طائرة بمقدار 7-9 ملايين دولار".

وأكد المسؤول أيضا أن الجانب التركي سيحتفظ بالبيانات المتعلقة بنظام صواريخ "إس 400" المضادة للطائرات التي تم الحصول عليها من روسيا بعيدا عن الولايات المتحدة، وعلى العكس من ذلك، لن يسمح بأي تسرب فيما يتعلق بعلومات الطائرة إف 35.

وفقًا لأحدث البيانات، تبلغ تكلفة نسخة تصدير واحدة من مقاتلة F-35 الأمريكية حوالي 180- 210 مليون دولار، وهو ما يزيد بنحو 15-30٪ عن تكلفة الطائرة الروسية سوخوي 57، والتي بالإضافة إلى كل شيء، تفوق النسخة الأمريكية في خصائصها القتالية.