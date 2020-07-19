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    صواريخ إس - 500

    خبير يكشف: "إس 500" الروسي يستطيع اعتراض الصاروخ الأمريكي "المخادع"

    © Sputnik . Anton Denisov
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    في الوقت الذي ستكون فيه الصواريخ الأمريكية التي تتجاوز سرعة الصوت 17 مرة ومنها صواريخ "فائقة المخادعة" حسبما ذكر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الترسانة الأمريكية، ستكون روسيا قادرة على اعتراضها.

    ونقل موقع "بلغارين ميلتاري"، أن خبراء روس أكدوا، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من الجيل الخامس "إس-500 بروميتي" ستكون قادرة على اعتراض مثل هذه الأهداف الصاروخية الأمريكية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

    منظومة إس-500 للدفاع الجوي
    © Photo / وزارة الدفاع الروسية
    روسيا تبدأ اختبارات منظومة "إس-500"
    يتمتع نظام الاعتراض الروسي "إس-500" بعيد المدى وعالي الارتفاع بقدرة دفاعية صاروخية متزايدة مع نصف قطر لتدمير الهدف يبلغ حوالي 600 كيلومتر، وهو قادر على تدمير الرؤوس الحربية لصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

    ووفقا للموقع، أفادت مصادر أن أنظمة "إس-400" الروسية وأنظمة "بوك" و"تور" التي هي قيد الخدمة حالياً يمكنها أيضاً أن تصيب أهدافاً تفوق سرعتها سرعة الصوت.

    وأعلن الخبير إيغور كوروتشينكو أن الولايات المتحدة تخلفت عن روسيا في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في عدة سنوات، واستشهد بمجمعي الأسلحة الأسرع من الصوت الروسيين "داغر" و "زيركون" اللذان دخلوا الخدمة بالفعل، بينما يتم اختبار المعدات الأمريكية للتو.

    وأضاف إيغور كوروتشينكو، مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، إنه بناءً على خصائص "إس-500"، سيتم استخدامه كعنصر للدفاع الصاروخي الاستراتيجي المحمول.

    وقال الخبير إن "إس-500" قادر على الكشف والتتبع للأهداف التقليدية مثل الطائرات من جميع الأنواع، والصواريخ التكتيكية والصواريخ البالستية، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ الواعدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

    وقال كوروتشينكو إن النظام يعمل في نطاق واسع في الغلاف الجوي وبالقرب من الفضاء، وعلى ارتفاعات تتراوح بين 270 و300  كيلومتر.

    ووفقًا له، فإن "إس-500" هو نظام مؤتمت بالكامل، "يتم تنفيذ العمل القتالي، وكشف الأهداف وتتبعها، واختيار الصواريخ للاستخدام، دون مشاركة المشغل، مهمته هي فقط تأكيد الإطلاق".

    ويتوقع كوروتشينكو أن المنافسين لهذا النظام قد لا يظهرون قبل 15- 20 سنة، حتى ذلك الوقت لن يكونوا في الغرب قادرين على إنشاء مثل هذه التقنيات.

    في عام 2019، توقع الخبراء الصينيون أن "إس-500" ستصبح واحدة من أكثر أنظمة القتال تقدمًا في روسيا، وربما حتى في جميع أنحاء العالم.

    يبلغ مدى المنظومة 600 كم، مما يشير إلى أنه يمكن استخدامها للحماية من النيازك والأجرام السماوية الأخرى.

    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    © Sputnik /
    منظومة صواريخ "إس-500"

    انظر أيضا:

    نظام مضاد للأسلحة الفضائية... "إس-500" قادر على تدمير أهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت
    وسائل إعلام: "إس-500" تحمي من النيازك
    وسائل إعلام مصرية تقيم منظومة "إس-500" الروسية
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