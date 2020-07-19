"النمر"... مدرعة حربية سداسية الدفع لدعم الجيش التركي... صور وفيديو

بدأت المصانع التركية بعمليات تجميع مدرعة عسكرية متطورة حديثة يطلق عليها اسم "بارس" أو "النمر" بهدف دعم عمليات الجيش التركي.

وبدأت شركة "FNSS" التركية، المتخصصة بالصناعات الدفاعية، اليوم بمراحل تجميع مدرعة "بارس" أو "النمر" التركية، المطورة في إطار مشروع يهدف إلى تلبية احتياجات الجيش التركي.

وبحسب وكالة " الأناضول" التركية، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الأحد، بدء عمليات تجميع المدرعة الحربية ذات الدفع السداسي.

وانطلقت أعمال التجميع ضمن مراسم عسكرية في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة عدد من المسؤولين الأتراك، وممثلين عن وزارة الدفاع والقوى الأمنية والعسكرية.

وقال رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، خلال مراسم الافتتاح: "إن المدرعة صممت بهدف توفير انتقال آمن للأفراد"، وأن المدرعة تتمتع بقدرة عالية لحماية الأفراد "من الجيل الجديد".

"بارس".. مدرعة تركية تدخل الخدمة في 2021



أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، الأحد، البدء في تجميع المدرعة "بارس" (النمر) سداسية الدفع المضادة للألغام، والمطورة في إطار مشروع لتلبية احتياجات القوات المسلحة. pic.twitter.com/emzArLa6xy — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 19, 2020

وأشار دمير في كلمته إلى أن المدرعة الجديدة تتمتع "بقدرات حماية عالية من الجيل الجديد"، وأنها قادرة على صد الهجمات المحتملة أثناء تنفيذ المهمات القتالية "باستخدام نظام سلاح يتحكم فيه عن بعد".

TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında FNSS tarafından geliştirilen #Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Aracın ilk montajı yapıldı. #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/I2ObU0W4uH — SSB (@SavunmaSanayii) July 19, 2020

وتوفر ميزة الدفع السداسي للمدرعة العسكرية قدرات عالية وكبيرة على المناورة في الأراضي الجبلية والوعرة.

محلية الصنع بالكامل..

المدرعة التركية "بارس 6×6" المضادة للألغام ستدخل الخدمة في 2021#تركيا pic.twitter.com/y5CuJljtO8 — al kabar (@alkabar2020) July 19, 2020

وستدخل مدرعة "النمر" الخدمة لدى الجيش التركي اعتبارا من عام 2021، ومن الممكن أن يتم تصديرها إلى خارج البلاد.