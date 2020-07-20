فيديو اختبار الجهوزية القتالية المفاجئ للجيش الروسي

في المجموع، شارك حوالي 4 آلاف من مشاة البحرية، و500 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، وتشكيلات السفن والصواريخ الساحلية، وكذلك الطيران البحري في الأنشطة في إطار اختبار مفاجئ للجهوزية القتالية في أسطول المحيط الهادئ.

في إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية للقوات والأساطيل، قام العسكريون في مشاة أسطول المحيط الهادئ في كامشاتكا بالسير على المعدات من مناطق التمركز إلى حقل التدريب المائي في منطقة مالايا لاغيرنايا للتحميل على سفن الإنزال الكبيرة.

تدرب أفراد وحدة الهجوم المحمول جواً على الهبوط من القوارب عالية السرعة إلى الشاطئ وأجروا معركة تدريبية.

في مكان تحميل المعدات، تم عقد درس عملي حول إعداد المركبات ذات العجلات للتغلب على عوائق المياه مع سائقي ناقلات الأفراد المدرعة بي تي إر-82أ. عملت المشاة البحرية على دخول ناقلات الجنود المدرعة إلى الماء، وتدربت على الحفاظ على المسافة بين المركبات القتالية.

ثم اقتربت سفن الإنزال الكبيرة "نيكولاي فيلكوف"، و "أوسليابيا"، و "الأدميرال نيفيلسكوي" و"بيرسفيت"، من الساحل غير المجهز لأخذ قوات الإنزال، وبعد ذلك انتقلت إلى منطقة الانتظار المحددة.