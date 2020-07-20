أوكرانيا تكتشف "سلاحا روسيا سريا" في أعماق البحر الأسود

تعمل روسيا سراً على تطوير نظام إضاءة سطحي تحت الماء مع إدخال أحدث أنظمة السونار في أعماق البحر الأسود.

أشار موقع "ديفينس إكسبريس" إلى دراسة شارك فيها القائد السابق للبحرية الأوكرانية، سيرغي غايدوك، أن عنصر "السيطرة الكاملة" على الوضع في البحر الأسود سيكون "منصة تحت الماء". سيتم وضع معدات خاصة في الفضاء وتحت الماء.

ويعتقد الموقع أنه من المفترض أن يتم وضع "السلاح السري" على خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق".

ويؤكد الموقع أن بناء هذا المجمع قيد التنفيذ - وسيصبح جزءًا من قاعدة نوفوروسيسك التابعة للبحرية الروسية. في وقت لاحق، "سيظهر مجمع آخر من هذا القبيل في خليج كيرتش".

كما أفاد الموقع أن روسيا "ستضع محطات كهرومغناطيسية في خليج تارخانكوت وهيرونس للكشف عن العدو على مسافة 30 كيلومترًا".