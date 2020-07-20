النظام الصاروخي "سونغور" يعزز الدفاع الجوي لتركيا...فيديو

بعد الانتهاء بنجاح من الاختبار، صرح رئيس صناعة الدفاع التركية، البروفيسور إسماعيل ديمير، بأن نظام الدفاع الجوي "سونغور" أكد استعداده للإنتاج الضخم.

تم تطوير مجمع سونغور بتوجيه من مهندسي شركة Roketsan بالتعاون مع الشركات المحلية.

تم إنشاء "سونغور" كنظام صاروخ متنقل وطني للطبقة السفلى من الدفاع الجوي. تم تصميم النظام ليحل محل "ستينغر" الذي في خدمة القوات المسلحة التركية ولتخلي قطاع الدفاع الجوي هذا عن الإمدادات من الولايات المتحدة، حسب موقع invoen.

وفقا للشركة المصنعة، يتميز نظام الدفاع الجوي سونغور بقدرة عالية على المناورة والدقة، والقدرة على إطلاق النار عند 360 درجة. الرأس الحربي للصاروخ يزن ثلاثة كيلوغرامات. نظام الرؤية قادر على مراقبة الهدف والتعرف عليه وتحديده وتتبعه على مسافة كبيرة من الموقع، ليلاً ونهارًا. تتيح الأبعاد، دمج سونغور في المنصات البرية والجوية والبحرية.

ومن المقرر أن يتم دمج أنظمة الدفاع الجوي سونغور في نظام الإنذار المبكر ومراقبة الدفاع الجوي (HERIKKS / Skywatcher) للقوات البرية التركية. سيضمن الدمج توحيد البيانات حول الأهداف الجوية للاستطلاع وسيسمح بإطلاق نار مركزي.

ويتوقع تسليم منظومات الدفاع الجوي المحمولة سونغور إلى القوات في نهاية عام 2020.