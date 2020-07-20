تجهيز سفن البحرية الروسية بقذائف مدفعية موجهة

ذكر غيورغي زاكامنيخ، المدير العام لمعهد البحوث المركزي "بوريفيستنيك"، أنه سيتم تزويد السفن الحربية الروسية المسلحة بمدفعية أ-190-1، بقذائف موجهة في المستقبل القريب.

وقال زاكامينخ: "إن استخدام أ-190-01 خلال التدريبات أكد فعاليتها، والتي ستزداد أكثر مع إدخال الذخيرة التي تم إنشاؤها لجيل جديد، بما في ذلك الموجهة. هذه مسألة المستقبل القريب".

وأشار إلى أنه يتم توريد مدفعية 100 ملم أ-190-01 لتجهيز سفن البحرية الروسية منذ عام 2012. تم تطويرها بناءً على تعليمات القيادة العليا للبحرية لتحل محل أكيه-176، والتي كانت حتى وقت قريب الأكثر في الأسطول.

قام معهد بوريفيستنيك المركزي للأبحاث بتطوير أكيه-176 في أواخر السبعينيات، ومنذ ذلك الحين تم استنفاد إمكانات التحديث عمليًا. أكد زاكامينخ أن أ-190-01 متفوقة بشكل كبير في أهم خصائصها.