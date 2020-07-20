روسيا تختبر قذائف جديدة...فيديو

تم اختبار مقذوف واعد لراجمة الصواريخ في مقاطعة تولا في القاعدة "سبلاف". وجرى تحديد خصائص مختلفة للمنتج خلال الاختبارات.

وقال رئيس القاعدة، ألكسندر روديونوف، لقناة "زفيزدا": "تم وضع القذيفة في أكياس نشارة الخشب. والهدف الآخر هو اختبار وتفجير أجزاء صغيرة من نشارة الخشب في هذه الأكياس بحجم ثمانية أمتار مكعبة".

على الرغم من الحاجز والأكياس، إلا أن الشحنة الصغيرة الحجم لراجمة اللهب تشتت أكياس الرمل بسهولة. ولجمع الشظايا المعدنية، التي سيتم إجراء البحث عليها، يحتاج المتخصصون إلى اللجوء إلى المغناطيس.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي مسلح بعدة أنواع من أنظمة راجمات الصواريخ. وأكثرها انتشارًا هي "غراد" 122 مم ، تليها "أوراغان" 220 مم و"سميرتش" 300 مم.

ومع ذلك ، يتم الآن تحديث جميع الأنظمة ويتم تزويد القوات ب"تورنادو-غي" و"نورنادو-إس". لقد حصلت على أنظمة تحكم في إطلاق النار رقمية جديدة إلى جانب مستشعرات غلوناس، بالإضافة إلى قذائف أكثر دقة وبعيدة المدى.