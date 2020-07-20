بوتين: نواصل بناء أسطول بحري فعال مجهز بأسلحة حديثة تعزز القدرة القتالية

كيرتش - سبوتنيك. وقال بوتين خلال مراسم إنزال سفن إلى المياه في مضيق كيرتش، اليوم الاثنين: "سنواصل السعي لتطوير أسطول حديث جاهز للقتال، وبناء سفن مجهزة بأسلحة ومعدات متطورة".

وأكد بوتين أنه "سيتم تجهيز السفن الجديدة بأسلحة متقدمة وأنظمة تحكم وأنظمة اتصالات بعيدة المدى. ستعزز بشكل كبير الإمكانات القتالية للبحرية وتزيد من قدراتها الاستراتيجية".

وتابع الرئيس الروسي: "هناك نحو 60 سفينة وسفن الدعم الروسية في الوقت الحالي في المناطق الرئيسية في المحيطات".

كما أشار بوتين إلى أن الغواصات النووية الجديدة ستعزز القدرات القتالية الروسية، وقال: "سيتم تجهيز السفن الجديدة بأسلحة متقدمة وأنظمة تحكم وأنظمة اتصالات بعيدة المدى. وستعزز بشكل كبير الإمكانات القتالية للبحرية وتزيد من قدراتها الاستراتيجية".

وأكد الرئيس الروسي أنه اليوم ، في أحواض بناء السفن الثلاثة الرائدة في روسيا، تم وضع ست سفن جديدة في منطقة البحر البعيد في وقت واحد."هنا، في كيرتش هناك سفينتان هجوميتان برمائيتان عالميتان. في سان بطرسبورغ، في مصنع سيفيرنايا فيرف، هناك فرقاطتان. وفي سيفيرودفينسك، في مصنع سيفماش، هناك طرادتان غواصتان نوويتان ".