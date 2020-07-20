بوتين: سنستمر في بناء سفن الإنزال بعد الاختبارات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن بناء سلسلة من سفن الإنزال الهجومية - حاملات المروحيات، سوف يستمر بعد اختبارات السفينتين الأوليين.

يوم الاثنين، شارك بوتين في مراسم إنزال سفن إلى المياه في مضيق كيرتش.

وقال خلال المراسم ردا على سؤال ما إذا كان سيستمر بناء سفن الإنزال: "نحن بحاجة إلى هذه السفن الأولى في مثل هذا النموذج المحدث. لدينا أيضًا برنامج اختبار، وبرنامج عمل تصميم إضافي، ودراسة كيفية عملها. لذلك ، نعم، نخطط للقيام بذلك، ولكن اعتمادا إلى نتائج ممارسة الاستخدام".

وأكد: "سنواصل السعي لتطوير أسطول حديث جاهز للقتال، وبناء سفن مجهزة بأسلحة ومعدات متطورة وأنه سيتم تجهيز السفن الجديدة بأسلحة متقدمة وأنظمة تحكم وأنظمة اتصالات بعيدة المدى. ستعزز بشكل كبير الإمكانات القتالية للبحرية وتزيد من قدراتها الاستراتيجية".