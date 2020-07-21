إنزال ودفاع عن الساحل... فيديو الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول الشمال الروسي

شارك في هذه المرحلة من الاختبار المفاجئ أكثر من 20 سفينة وغواصة وسفن دعم للأسطول الشمالي و 6 مجموعات بحرية تكتيكية وحوالي 10 طائرات من أنواع مختلفة وأكثر من 250 قطعة سلاح ومعدات عسكرية ومعدات خاصة وأكثر من 3000 جندي من الأسطول الشمالي.

اليوم، 21 يوليو/ تموز، انتهى تمرين تكتيكي لوحدات من الأسطول الشمالي على إنزال بحري والدفاع عن ساحل شبه جزيرة سريدني في إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية، الذي أجري للقوات الروسية.

لعدة أيام، قام جنود اللواء المؤلل واللواء البحري للأسطول الشمالي بمهام قتالية مختلفة، مع مراعاة تجربة العمليات القتالية في النزاعات المسلحة الحديثة.

في الوقت نفسه، تدربت الوحدات المؤللة على مهام الدفاع، ومشاة البحرية - على الهجوم. تم شغل المواقع الدفاعية على الساحل من قبل وحدات من اللواء المؤلل، التي قامت قبل بضعة أيام بالسير إلى المناطق المشار إليها، واحتلال مواقع جيدة وتجهيز التحصينات. كان العنصر التكتيكي الرئيسي الذي مارسته المشاة البحرية أثناء التمرين هو عملية إنزال من سفن الإنزال على ساحل غير مجهز، والاستيلاء على موقع مهم لضمان دخول وحدات فيلق الأسطول الشمالي في المعركة.

قبل بدء عملية الإنزال البحرية، كانت السفن الحربية تعمل على قمع نقاط إطلاق النار "العدو" على الشاطئ. قام طاقم المدفعية أ كيه-100 على السفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" وأ كيه-725 على سفينة الإنزال الكبيرة "كوندوبوغا" بإطلاق النار على المواقع المستهدفة. وقام طاقم مروحية كا-27 بشن غارة وعملية إنزال جوية.

بعد التدريب على إطلاق النار، جرت عملية الإنزال من قوارب "بي كي-16" و"نيكولاي روبتسوف" ودي كي-148 ودي كي أ-182 وسفينة الإنزال الكبيرة "كوندوبوغا".

خلال التمرين، استخدم كل من الجانبين المهاجم والمدافع بنشاط الطائرات المسيرة لإجراء استطلاع ومعرفة الوضع التكتيكي.