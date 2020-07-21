أسطول البحر الأسود يستخدم صاروخ "كاليبر" لتدمير "العدو" خلال الاختبار المفاجئ... فيديو

يشارك في الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية أكثر من 3000 جندي و300 قطعة عسكرية ومعدات من تشكيلات أسطول البحر الأسود الروسي.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أسطول البحر الأسود أجرى تمارين لتدمير سفن العدو بمساعدة أنظمة صواريخ "كاليبر-إن كي".

وقالت وزارة الدفاع: "في مياه البحر الأسود، أجرت أكثر من 10 طائرات تابعة للطيران البحري والدفاع الجوي التابع لأسطول البحر الأسود تمرينًا مشتركًا مع الفرقاطتين "الأدميرال إيسن" و"الأدميرال غريغوروفيتش"، حيث تدربت على الاقتراب من مسار القتال وتدمير سفن العدو الافتراضي. ونقذت أطقم الفرقاطات القتالية بدورها عمليات إطلاق إلكترونية بنظام صواريخ كاليبر- إن كي ضد "العدو"".

تم إجراء التدريبات في إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية في التشكيلات والوحدات العسكرية لأسطول البحر الأسود، حسبما أبلغت الوزارة.