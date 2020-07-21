لا نظائر لها... وصول الطائرة البرمائية "بي-200" للمشاركة في العرض البحري

وصلت أول طائرة برمائية تابعة للطيران البحري لوزارة الدفاع الروسية "بي-200" (الطير)، للمشاركة في العرض تكريما ليوم البحرية في سان بطرسبورغ.

يشار إلى أن أكبر طائرة مائية بمحركات نفاثة بي-200 ستقود مجموعة الطيران.

من حيث القدرة الاستيعابية والسرعة والدفع، هذه الطائرة ليس لها نظائر في العالم. يمكن أن تقلع من الأرض ومن الماء.

الميزة الرئيسية لـ"بي-200" هي قدرتها على الهبوط على الماء حتى خلال موج ارتفاعه متر. تم استخدام الطائرات من هذا النوع لإنشاء مفارز كاملة من البرمائيات في جميع أساطيل روسيا.

وسيقام عرض يوم البحرية في 26 يوليو في سان بطرسبورغ. وستشارك فيه أكثر من 40 طائرة ومروحية، بالإضافة إلى أكثر من 40 سفينة و4000 جندي.