أسطول بحر البلطيق يجري عملية إنزال على ساحل غير مجهز... فيديو

في المجموع، شارك في التدريبات حوالي 10 سفن وقوارب وسفن دعم لأسطول البلطيق، وأكثر من 40 وحدة من المعدات العسكرية لسلاح البحرية والوحدات الهندسية للأسطول، فضلا عن حوالي 500 عسكري.

تم إجراء تمرين لإنزال قوات هجومية على ساحل غير مجهز في إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية في مقاطقة كالينينغراد في حقل التدريب خميليفكا.

في المجموع، شارك في التدريبات حوالي 10 سفن وقوارب وسفن دعم لأسطول البلطيق، وأكثر من 40 وحدة من المعدات العسكرية لسلاح البحرية والوحدات الهندسية للأسطول، فضلا عن حوالي 500 عسكري.

نزلت مجموعة من الوحدات الهندسية التابعة لسلاح المشاة البحرية لمساعدة قوات الإنزال في "اختراق" الدفاعات الساحلية، من مروحيات كا-27بي إس على الساحل، التي أمنت ممرات خالية من الألغام ووفرت طرق آمنة لتقدم المعدات البحرية من البحر.

نزلت عدة مجموعات هجومية من مشاة البحرية من مروحيات مي-8، ودخلت في معركة تدريبية مع عدو افتراضي على الشاطئ، قبل وصول القوات الهجومية الرئيسية.

تم تنفيذ عملية إنزال من السفينة "كالينينغراد"، وسفينة الإنزال على الوسادة الهوائية "يفغيني كوتشيكوف"، وكذلك من قوارب الإنزال "ديوغون".

خلال التمرين، عملت وحدات مشاة البحرية على مهام اختراق الدفاع للعدو من البحر.