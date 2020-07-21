أول صورة للمدفعية الذاتية الدفع الروسية "مالفا"

أعلن المدير العام لمعهد البحوث المركزي "بوريفيستنيك"، غيورغي زاكامينيك، لوكالات روسية أنه سيتمكن المتخصصون من التعرف لأول مرة على عينة كاملة من المدفعية الذاتية الدفع من طراز "مالفا" عيار 152 ملم في المنتدى العسكري التقني "آرميا -2020"، الذي سيبدأ العمل في 23 أغسطس/ آب في حديقة باتريوت.

وكمثال توضيحي، تم نشر أول صورة لهذه المركبة القتالية، التي أنشئت على هيكل رباعي المحاور يسير في كل مكان.

أبلغت التقارير عن تطوير "مالفا" في منتصف خريف العام الماضي.

Первое официальное фото САО "Мальва" от ЦНИИ "Буревестник". pic.twitter.com/Ty5ixXYqLa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 20, 2020

يقوم المعهد المركزي للبحوث "بوريفيستنيك" بعمل كثير لتطوير أسلحة مدفعية حديثة للقوات المسلحة الروسية.

كما صمم المعهد مدفعية "ديريفاتسيا" عيار572 ملم، و"دروكا" عيار 120 ملم، و"فلوكسا" عيار 120 ملم.