9 معلومات عن درونز "بيرقدار" التركية

تعد درونز "بيرقدار" إحدى الطائرات المسيرة، التي تنتجها تركيا لقواتها المسلحة ويتم تصديرها لدول أخرى، ويمكنها البقاء في الجو لنحو 20 ساعة متواصلة.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن تركيا تستخدم طائراتها المسيرة على نطاق واسع"، مضيفة: "ربما لا تطور تركيا طائرة شبحية خاصة بها، لكن تلك الدول أصبحت مستخدما كبيرا وبائعا لنوع جديد من الطائرات الحربية ، هي الدرونز، التي تصنعها محليا".

ولفتت المجلة إلى أن القوات المسلحة التركية تستخدم نحو 130 نوعا من الطائرات المسيرة، منها درونز "أنكا بلس" و"كاريال"، إضافة إلى درونز "بيرقدار تي بي 2".

ويصل طول درونز "بيرقدار" إلى 6 أمتار ونصف المتر، والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا، بينما يصل وزنها عند الإقلاع إلى 630 كغ، وتصل سرعتها إلى 70 عقدة (129 كم/ الساعة)، وتتجاوز حمولتها 55 كغ.

ويصل مدى الطائرة إلى 150 كيلومترا ويمكنها البقاء لمدة 20 ساعة في الجو، بحسب موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي".

© AFP 2020 / BIROL BEBEK مركز قيادة الطائرات المسيرة التركية بيرقدار

ولفت الموقع إلى أن "بيرقدار" تنتمي إلى نوع الدرونز التي تحلق على ارتفاعات متوسطة وتقوم بمهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية.

أنتجت تركيا أول نسخة من الطائرة عام 2007 وقامت بأول رحلة لها عام 2009 وكانت تحمل اسم "بيرقدار إيه"، وبدأ إنتاجها التسلسلي عام 2011.

وفي 2012 تم تطوير النسخة الثانية من الطائرة وتحمل اسم "بيرقدار بي" أو بيرقدار تي بي 2"، وقامت بأول رحلة لها عام 2014.

وتسلم الجيش التركي أول 6 طائرات من هذا النوع في عام 2015، بينما تم عقد صفقات لتصديرها إلى دول أخرى في 2018.