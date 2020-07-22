بدء اختبارات الطيران لأحدث مروحية هجومية في روسيا

كشف المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" التي تعد جزءا من مؤسسة "روستيخ" العسكرية، أندريه بوجينسكي، اليوم الأربعاء، أن طائرات النقل القتالية من طراز "مي-8 أمتش" بدأت اختباراتها للوقوف على مدى جهوزيتها القتالية.

وقال المدير بوجينسكي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل بنشاط على اختبار المروحية الجديدة من أجل وضعها في الخدمة بحلول فصل الخريف".

وفي السياق نفسه أعلن المدير العام لمؤسسة "روستيخ"، أناتولي سيرديكوف، أن مظهر المروحية الحديثة تم تصميمه بشكل يراعي المعايير القتالية المختلفة".

وأضاف سرديكوف قائلا: " تتميز هذه المروحيات بمحركات سريعة ونظام نقل جديد، بالإضافة إلى قدرة المروحيات على استيعاب ذخيرة مختلفة".

وتابع المدير قائلا: "كما تتميز المروحية بنظام حماية ضد الصواريخ الموجهة التي تستخدم في المعارك القتالية المختلفة".