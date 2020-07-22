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    مدفع سبروت-إس دي إم1 الذاتي الحركة المضاد للدبابات

    8 طلقات في الدقيقة... روسيا تطور مدفعا ذاتيا بقدرات خارقة

    © Sputnik . Alexey Filippov
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    تمتلك روسيا تاريخا عريقا في صناعة المدفعية، التي تمثل أكبر مصدر للقوة النيرانية غير المباشرة خلال المعارك الحربية، وكشفت مؤخرا عن نوع جديد من المدافع الذاتية الحركة "هاوتزر" يعد الأخطر في العالم.

    وقال المدير العام لمعهد البحوث المركزي "بوريفيستنيك"، غيورغي سيتمكن، إنه سيتم عرض عينة كاملة من المدفعية الذاتية الدفع من طراز "مالفا" في المنتدى العسكري التقني "آرميا -2020"، الذي سيبدأ العمل في 23 أغسطس/ آب في حديقة باتريوت.

    سفينة عسكرية روسية
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    تجهيز سفن البحرية الروسية بقذائف مدفعية موجهة
    ويقول موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي إن المدفع الجديد من فئة المدفعية ذاتية الحركة "هاوتزر" وهو عيار 152 ملم، مشيرا إلى أنه محمول على مركبة (8*8).

    ويوجد طاقم المدفع في الجزء الأمامي من المركبة بينما يتم تركيب نظام إطلاق النار في الجزء الخلفي منها.

    ويمتلك المدفع الجديد نظام إطلاق نصف آلي ويوجد في الجزء الخلفي منه ركائز هيدروليكية يتم تثبيتها على الأرض أثناء الإطلاق لتمنحه ثبات أكبر.

    ويمكن للمدفع أن يطلق 8 طلقات عيار 152 ملم كل دقيقة بفضل نظام الإطلاق الجديد.

    ويقول موقع "إسرائيل ديفينس" إن معدل إطلاق القذائف في المدفع الروسي الجديد يجعله أسرع مدفع في العالم على الإطلاق.

    ولفت إلى أن هذا المدفع مصمم لتدمير معسكرات العدو ومراكز القيادة والاتصال، كما يمكنه تدمير مواقع المدفعية المعادية والتحصينات، والدبابات، إضافة إلى مواقع الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وقوات المشاة المعادية.

    ويمتلك المدفع الجديد محطة قيادة بعيدة عن منظومة الإطلاق وهو ما يمنح طاقم المدفع تأمين أكبر.

    وأوضح الموقع أن الوزن الخفيف للمدفع يسمح بنقله من موقع إلى آخر في زمن قياسي باستخدام الطائرات الحربية.

    وتعد هذه من أكبر مميزات استخدامه لأنه تجعله متاحا للعمل والحشد في أي جبهة قتالية في وقت قياسي وهو ما يمنح القوات التي تستخدمه ميزة كبرى خلال القتال.

    إنفوجرافيك - معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة
    © Sputnik /
    معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة

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    الكلمات الدلالية:
    المدافع ذاتية الحركة, مدافع هاوتزر, الجيش الروسي
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