الجيش السوري يستولي على الطائرة المسيرة "الأكثر سرية" في العالم... صورة

استولى جنود الجيش السوري على طائرة استطلاع مسيرة صغيرة جدا، يطلق عليها اسم " Black Hornet 3s"، والتي هي جزء من سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "درايف" الأمريكية، فإنه تم الاستيلاء على الطائرة المسيرة بالقرب من مدينة تل تمر الواقعة في المنطقة الحدودية مع تركيا والعراق.

Some reports that SAA found samll American UAV in Tal Tamr CS pic.twitter.com/xQNX27Av63 — ZOKA (@200_zoka) July 19, 2020

ويشار إلى أن طول الطائرة يصل إلى 15 سم، وتزن أقل من 45 غ، ويتم التحكم بها بواسطة جهاز لوحي وجهاز تحكم محمول.

كما يمكن للطائرة الخروج من مجال رؤية مركز التحكم والتحليق عبر مسار معين باستخدام نظام الملاحة " GPS" والعودة تلقائيًا إلى نقطة البداية.

وعلى الرغم من حجمها الصغير، فقد تم تجهيزها بكاميراتين فيديو مع إمكانية تغيير الوضوح، بالإضافة إلى إمكانية التصوير الحراري.

كما يمكنها العمل ليلا، حيث تجمع بين جميع الفيديوهات الملتقطة وتدمجمهم في واحد، مما يسهل على مركز التحكم التعرف على الأشياء.

ووفقا لموقع "آفيا برو"، فإن هذه الطائرة تعد الأكثر سرية في العالم بين الطائرات المسيرة، ويبلغ سعرها نحو 100 ألف دولار.