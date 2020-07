أفضل دبابة في العالم"... 17 معلومة عن "أرماتا" الروسية

ظهرت الدبابة لأول مرة عام 2015، في عرض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

في عام 2019، وصفتها مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية بـ"أفضل دبابة في العالم"، مشيرة إلى أن مداها يصل إلى 500 كم.

ويشمل تسليحها مدفع رشاش 12.7 ملم يمكن استخدامه ضد المركبات الخفيفة، إضافة إلى مدفع رئيسي عيار 125 ملم، وصواريخ موجهة بالليزر، وقاذف قنابل.

ويمكن تسليح الدبابة بأسلحة إضافية تشمل مدفع 30 ملم، ومدفع 7.62 ملم، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.

ولفتت مجلة "ناشيونال إنترست" إلى أن الدبابة الروسية "أرماتا" تتفوق على نظيراتها من الدبابات التي تستخدمها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عدة أمور أبرزها القوة النيرانية والقدرة على المناورة، إضافة إلى التدريع ووسائل رصد الأهداف التي تمنحها قدر كبير من الحماية.

ويصل وزن الدبابة إلى 48 طن وسرعتها القصوى 90 كم.

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation

دبابة "تي-14 أرماتا"