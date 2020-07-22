جزء من صفقة كبرى... 5 مقاتلات فرنسية في طريقها إلى الهند

تستعد 5 طائرات "رافال" فرنسية الصنع لدخول الخدمة في القوات الجوية الهندية، حيث من المقرر أن تصل إلى قاعدة أمبالا الجوية في ولاية هاريانا الهندية، في 29 يوليو/ تموز الجاري.

© Sputnik . أخطر 3 طرازات من المقاتلة الفرنسية "رافال" (فيديو وصور) "هندوستان تايمز" إن الطائرات الفرنسية تستعد لدخول الخدمة في الجيش الهندي، في ظل تزايد التوتر بين الهند والصين.

ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم القوات الجوية الهندية إن تلك الطائرات ستدخل الخدمة في الموعد المحدد إذا كانت الظروف الجوية تسمح بذلك، مشيرا إلى أن طاقمها تلقى تدريبات متطورة لقيادة الطائرات التي تمتلك أنظمة تسليح متطورة.

وقالت الصحيفة إن الهند تحشد تلك الطائرات لتكون جاهزة للعمل بالقرب من الحدود الصينية في ضوء التوترات بين البلدين.

ولفتت الصحيفة إلى أن فرنسا سرعت عملية توصيل طائرات الرافال إلى الهند بناء على طلب نيودلهي، مشيرة إلى أنه تم إرسال أول دفعة بعدد 5 طائرات رغم أنه كان المقرر إرسال 4 طائرات فقط.

google.com الرافال الفرنسية

ووفقا للاتفاق بين نيودلهي وباريس، فإن من المقرر أن تحصل الهند على 18 طائرة رافال بحلول عام 2021، بينما ستحصل على باقي الصفقة بحلول مايو/ أيار 2022، ليصل إجمالي الطائرات التي تحصل عليها الهند إلى 36 طائرة.