قوات البحرية السعودية تعوم أولى سفن مشروع السروات... فيديو وصور

وأجريت مراسم الاحتفال عبر بث مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا، بمدينة سان فرناندو، في إسبانيا، بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي.

وقال الغفيلي، إن مشروع السروات لبناء السـفن يعد محطـة بـارزة فـي تـاريخ القـوات البحريـة الملكيـة السعودية، وسيسھم في رفع مستوى جاھزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيـز الأمـن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة العربية السـعودية.

وتتضمن السفن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التھديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتھا الكثير من سفن بحريات العالم، وأن سفن مشروع السروات يُعد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، بالإضافة إلى تصنيع خمس سفن عسكرية، ويشمل الخدمات التدريبية للأطقم ومشبھات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل، ومن المتوقع وصول (سفينة جلالة الملك الجبيل) إلى المملكة نھاية عام 2021، على أن تسلم السفن الأخرى نھاية عام 2023، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

Astillero #SanFernando, #Cadiz

Botadura de la corbeta ‘Al Jubail’

1ª unidad de las 5 que componen el Programa para la Armada Real Saudita

Enhorabuena!!! pic.twitter.com/W5PRNccGrW — Navantia Oficial (@NavantiaOficial) July 22, 2020

يعتبر مشروع السروات نتاج التعاون بين الشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية وشـركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية وسيتم توطين 50 في المئة مـن إجمـالي الإنفـاق العسـكري بحلول العام 2030.

© Photo / Twitter account of Navantia Oficial سفينة جلالة الملك الجبيل من نوع كورفيت "أفانتي 2200"

وستزود سفينة "جلالة الملك - الجبيل" والسفن الأخرى كافة، بأول نظام إدارة قتال سعودي "حـزم"، يتضـمن حقـوق ملكيـة فكريـة "IP" مملوكة للشركة السعودية "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية، ويعد هذا النظام الأول من نوعه فـي الشرق الأوسط، ويجري تطويره كجـزء مـن مهمـة شـركة "سـامي نافانتيـا" ضـمن مشـروع "أفـانتي 2200" لتلبيـة المتطلبات القتالية والدفاعية للقوات البحرية الملكية السعودية.

ومن المتوقع تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل في السعودية، على أن يجهز نظـام إدارة القتـال السـعودي "حـزم"، ويركب على الكورفيت الرابع والخامس داخل المملكة.