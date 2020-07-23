روسيا تصنع محركا مناسبا لكل أنواع مقاتلات "سوخوي"

قال يفغيني سيميفيليتشينكو، المدير التنفيذي لمكتب تصميم المحركات الذي يحمل اسم المهندس لولكا، في تصريحات صحفية: "ندرس إمكانية إبداع المحرك الذي يمكن استخدامه في طائرات "سو-27" و"سو-30" و"سو-35". وأضاف أنهم بدأوا العمل في هذا الاتجاه تلبية لطلب وزارة الدفاع الروسية.

ويُزمع صنع المحرك الجديد على أساس المحرك الخاص بطائرة "سو-35".

قمة الهندسة التكنولوجية

وقال الخبير دميتري دروزدينكو تعقيبا على ما أعلنه مدير مكتب تصميم محركات الطائرات: "إن محرك الطائرة أو الصاروخ قمة الهندسة التكنولوجية الحديثة"، مشيرا إلى أن صنع المحرك أمر صعب لا يقل صعوبة عن صنع الطائرة.

ويعتبر استخدام المحرك الواحد في أنواع الطائرات المقاتلة كافة أمرا جديدا. وحتى الآن تم صنع المحرك الخاص لكل نوع من الطائرات الحربية النفاثة، في حين أن ظهور المحرك المناسب لجميع طائرات "سوخوي" سيسهل صيانتها ويخفض تكاليف تشغيلها، وفقا للخبير.

ويرى خبير آخر هو أوليغ بانتيلييف، أن صنع هذا المحرك سيستغرق نحو عامين. ومن الممكن أن تهتم به دول أخرى أيضا مثل الصين التي تملك مقاتلات "سو-27" من الأجيال المختلفة.

وكان مصدر قريب الصلة من وزارة الدفاع الروسية قد كشف لوسائل الإعلام، أن القوات الجوية الروسية ستملك في العام الحالي نحو 240 طائرة مقاتلة حديثة من طراز "سو-30إس إم" و"سو-35" و"ميغ-29كا/كا أو بي".