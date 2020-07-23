ميزة دفاعية جديدة تهزم الطائرات المسيرة

أعلنت شركة مقاولات الدفاع الأمريكية "نورثوب غرومان" أنها عقدت اتفاقاً استراتيجياً مع شركة "إبيروس"، لتوفير قدرة النبض الكهرومغناطيسي (EMP) للشركة كعنصر من أنظمة غرومان المضادة للطائرات دون طيار(C-UAS).

وفقاً لموقع "ديفينس بلوك"، ستستخدم قدرة النبض "EMP" المتقدمة الجديدة لهزيمة أسراب الطائرات دون طيار، وتكمل بشكل خاص مجموعة الشركة من تأثيرات أنظمة غرومان المضادة للطائرات دون طيار غير الحركية.

قال كين تودوروف، نائب الرئيس والمدير العام لأنظمة القتال والاستعداد في نورثروب غرومان:

"تهديدات أنظمة الطائرات دون طيار تنتشر عبر ساحات المعارك الحديثة"، مضيفا: "من خلال دمج نظام سلاح "Epirus EMP" في محفظة "C-UAS" الخاصة بنا، فإننا نواصل دعم نهجنا القوي والمتكامل والطبقات لمعالجة وهزيمة هذه التهديدات المتطورة".

تقدم الأنظمة المضادة للطائرات دون طيار من شركة "نورثوب غرومان" هندسة هيكلية متعددة الطبقات مع مجموعة كاملة من التأثيرات الحركية وغير الحركية، وأجهزة الاستشعار الجوية والأرضية، والقيادة والتحكم في المعركة، الذي تم اختياره مؤخراً من قبل الجيش الأمريكي كنظام مؤقت لمواجهة قدرات الطائرات دون طيار الصغيرة.

يستخدم نظام "C-UAS EMP" تقنية "أشباه الموصلات" ذات الحالة الصلبة مع انخفاض غير مسبوق في الحجم والوزن، وهذا يتيح زيادة نطاقات المواجهة والمشاركة.

عند إطلاقها، يمكن توجيهها للأهداف الدقيقة، أو تعديلها لتلائم حجم التضاريس أو السماء، مما يخلق مجال تأثير عالي القوة.

قال بو مار، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة إبيروس: "نحن متحمسون للعمل بشكل وثيق مع فريق نورثوب غرومان لدعم عرض حلول أنظمة الدفاع "C-UAS" الخاصة بهم". مشيرا: "ستكمل إمكانات EMP غير المسبوقة هذا العرض حيث نواصل التطلع إلى المستقبل لفهم كيفية تطور التهديدات غير المتماثلة".