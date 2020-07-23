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    منتدى آرميا 2019 - دبابة تي-90أ

    موقع يكشف الدبابات الخمس التي تتمناها أقوى جيوش العالم

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    الدبابات هي مركبات قتالية مصفحة مجهزة بمدفع رئيسي كبير وأسلحة مساندة كالرشاشات والبنادق، وتمثل الآن عنصرا رئيسيا في ترسانة أسلحة أي بلاد.

    وبحسب موقع "ناشيونال إنترست"، معظم الدبابات، (على الأقل تلك الموجودة في ترسانات الغرب)، تتشابه إلى حد كبير من حيث القدرة القتالية.

    دبابات تي-72 وتي-80
    وزارة الدفاع الروسية
    موقع يكشف الدولة التي تتفوق على الولايات المتحدة بأسطول الدبابات
    والدبابات الخمسة الأولى الأكثر فتكاً اليوم ليست بالضرورة أن تكون أحدث أو أغلى، كل دبابة منها تتميز بشكل خاص عن الدبابات الأخرى في قدرة ما، مما يجعلها خصماً خطيراً في ساحة المعركة.

     دبابة "تي-90 إي" الروسية 

    تعتبر دبابة "تي-90" هي الأخيرة في سلسلة طويلة من الدبابات الروسية، وهي الدبابة الأكثر تقدماً في مخزون القوات البرية الروسية. 

    تتصدر دبابة "تي-90 إي" بين الدبابات بالفتك بعيد المدى، وعلى الرغم من أن المدفع الرئيسي "125A 2A46M" يختلف عن نظرائه في الدبابات الغربية، إلا أنه قاتل في نطاقات أطول بفضل قدرته على إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من أنبوب المدفع.

    يمنح الصاروخ "9M119M Refleks" الموجه بالليزر دبابات "تي-90" القدرة على اختراق 700 ملم من الدروع المتجانسة في نطاقات تصل إلى 5 كيلومتر.

    دبابة " إم1 أبرامز "

    دبابة المعركة الرئيسية "إم1 أبرامز" هي الدبابة القياسية للجيش الأمريكي وفيلق مشاة البحرية الأمريكية. ومنذ تقديمها في أواخر السبعينيات، حصلت الدبابة على مجموعة من الترقيات مثل إدخال المدفع المصمم من ألمانيا بطول 120 ملم، إضافة إلى درع اليورانيوم المنضب وقدرات التواصل.

    برزت "إم1" في هذه القائمة كملك بلا منازع في حقبة ما بعد الحرب الباردة، فهي تمزج بشكل مثالي بين القوة النارية والحماية والتنقل.

    دبابة "ليوبارد 2" الألمانية

    دبابة "ليوبارد 2" المنتجة في ألمانيا تشبه إلى حد كبير دبابة "إم1" في الأسلحة والأداء، إلا أن الدبابة الأمريكية، مع بدن اليورانيوم المنضب، أثقل وأكثر حماية.

     وكما توضح قائمة المشغلين الحاليين فإن "ليوبارد 2" أفضل دبابة أوروبية للدفعة الحالية، وتحظى بشعبية كبيرة لا جدال فيها.

    دبابة "تشالنجر 2" البريطانية

    "تشالنجر 2" هي الأحدث في سلسلة طويلة جداً من الدبابات البريطانية، على الرغم من استنادها إلى "تشالنجر 1" الأقدم، فقد أدت عمليات إعادة التصميم الواسعة إلى دبابة ذات أجزاء مشتركة بنسبة خمسة بالمائة فقط مع سابقتها. 

    وتعتبر هذه الدبابة فريدة من نوعها فهي أحد أفضل الدبابات المحمية في العالم، حيث تجهز بالجيل الثاني من درع شوبهام، ومصفوفة مركبة من السيراميك والمعدن ذات صفات فائقة على الدروع المتجانسة التقليدية.

    والنتيجة هي درع دبابة قادر على هزيمة كل من الطاقة الحركية والقذائف المضادة للدبابات شديدة الانفجار.

    وتخطط المملكة المتحدة حالياً لتحديث "تشالنجر 2" وتقوم بتقييم تجهيزها بنظام حماية نشط.

     دبابة "ميركافا الرابعة" الإسرائيلية

    تعطي الدبابة الإسرائيلية الأولوية للقدرات الدفاعية والقوة النارية قبل كل شيء.

    تتمتع "ميركافا" بحماية ممتازة، يتميز البرج ومنطقة الهيكل الأمامية بشكل حاد لتقديم أقصى حماية مدرعة في جميع الزوايا، مما يمنح البرج حافة تشبه السكين.

    محرك الدبابة في الجزء الأمامي من بدن الدبابة، يعتقد أن الدرع هو نوع جديد من "الدروع الهجينة"، وهو معياري بحيث يمكن استبدال الأقسام الفردية بسرعة. والأهم من ذلك، أنه يحتوي على نظام الحماية النشط "تروفي"، وهو مزيج من أجهزة الاستشعار وسلاح شبيه بالبندقية قادر على إسقاط القنابل الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

    انظر أيضا:

    صحيفة: وصول مجموعة جديدة من دبابات "تي-90" إلى الجيش الجزائري
    دبابة "تي-90" تثبت جدارتها في سوريا... فيديو
    الجيش الجزائري يجري تدريبات مستخدما منظومة "كورنيت" ودبابة "تي-90"...فيديو
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