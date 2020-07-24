فيديو اعتراض "سو-27" الروسية لطائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لطائرة استطلاع أمريكية ظهرت في 23 يوليو/ تموز فوق المياه المحايدة للبحر الأسود. كانت الطائرة تقترب من الحدود الروسية، لذلك بدأ الجيش الروسي في مراقبتها.

تظهر اللقطات كيف اقترب طاقم المقاتلة الروسية لمسافة آمنة من الطائرة الأمريكية، وحدد نوعها بأنها طائرة استطلاع أمريكية من طراز "P-8A بوسيدون".

بعد مرور بعض الوقت، ابتعدت طائرة الاستطلاع الأمريكية عن حدود روسيا وحلقت في الاتجاه المعاكس، وعادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدة التمركز.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الخميس، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.