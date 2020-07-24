رصد نسخة من أحدث مقاتلة صينية في قاعدة عسكرية أمريكية

لأول مرة رصدت هذه الطائرة غير العادية في الولايات المتحدة في مطار سافانا (جورجيا) قبل عامين. ثم قام بعض خبراء الطيران، الذين اعتقدوا أنها حقيقية، بتخمين كيف يمكن أن تصل إلى هناك، واعتقد البعض أنه تم سرقتها.

في الواقع، تم شرح كل شيء ببساطة، طلبت قيادة سلاح البحرية الأمريكية، التي تشعر بالقلق من تنامي القوة العسكرية للصين، تصنيع نموذج لـ"النسر الأسود" من إحدى الشركات الأمريكية، سيتم استخدامه لأغراض التدريب.

ونشر موقع The Aviationist صوراً جديدة لـ "طائرة صينية" رصدت في منشأة عسكرية تابعة للبحرية في نورث كارولينا.

تحاول القوات المسلحة الأمريكية، أثناء التدريب، تصوير خصومها المحتملين على نحو واقعي قدر الإمكان. لذلك، غالبًا ما يتم استخدام المعدات العسكرية الأجنبية أو نسخها.

يتم إنتاج J-20 بكميات كبيرة، وعلى الرغم من بعض مشاكل المحرك، تعتبر عدوًا خطيرًا. هذا يفسر الاهتمام الولايات المتحدة الكبير بها.