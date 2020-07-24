قاذفة "تو-22" تحلق فوق المياه المحايدة للبحر الأسود... فيديو من قمرة القيادة

رافقت مقاتلات من طراز "ميغ-21 " تابعة لسلاح الجو الروماني، قاذفتين استراتيجيتين روسيتين طراز "تو-22إم3" خلال مهمة روتينية.

قامت القاذفات الروسية بعيدة المدى "تو-22إم3" برحلة مدتها خمس ساعات فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وأضافت الوزارة أنه في إحدى مراحل الطريق رافقت القاذفات الروسية طائرات "ميغ- 21" تابعة لسلاح الجو الروماني.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطيارين الروس يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة لمنطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق وفقًا للمعايير الدولية.

تو-22إم 3 - عبارة عن قاذفة قنابل وصواريخ بعيدة المدى مع أجنحة متحركة، تفوق سرعتها سرعة الصوت. المهام الرئيسية للطائرة هي تدمير مجموعة واسعة من الأهداف الأرضية والسطحية.