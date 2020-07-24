البحرية الروسية تجري تدريبات نوعية قبالة الشواطئ السورية... فيديو وصور

شهدت شواطئ محافظة طرطوس الساحلية في سوريا، تدريبات نوعية لسلاح البحرية الروسي بتنوع قدراته وأصنافه ومعه الطائرات المروحية والقتالية التي شاركت في العرض التجريبي المقام على كورنيش المدينة، والذي يشهد تحضيرات لوجستية احتفالية بمناسبة عيد البحرية الروسية.

ورصدت كاميرا "سبوتنيك" البيان العملي الذي نفذته القوات البحرية الروسية التي تتمركز في محافظة طرطوس، وتمتلك القاعده الأكبر لها.

وبدأ البيان بمناورات للقوارب المائية المتطورة من نوع "رابتور" والمصنفة من بين أسرع القوارب العسكرية في الأسطول الروسي، كونها قادرة على الإبحار بسرعة تصل إلى 50 عقدة بحرية، والقيام بمختلف المهمات في فرق خفر السواحل مثل مهمات المراقبة والحراسة ومهمات الإنقاذ.

© Sputnik . Morad Saeed البحرية الروسية تجري تدريبات قبالة شواطئ طرطوس السورية

وعلى التوازي من تدريبات الـ "رابتور"، تحركت قطع بحرية كبيرة منها غواصة "كراسنودار" وطراد صارخي.

© Sputnik . Morad Saeed البحرية الروسية تجري تدريبات قبالة شواطئ طرطوس السورية

إضافة لسلاح الجو من الطائرات البحرية وتلك المروحية ومعها طائرات "ميغ وسوخوي" القاذفة والمقاتلة والتي حلقت على علو منخفض وألقت بالونات حرارية.

البحرية الروسية تجري تدريبات قبالة شواطئ طرطوس السورية © Sputnik . Morad Saeed 1 / 1 © Sputnik . Morad Saeed البحرية الروسية تجري تدريبات قبالة شواطئ طرطوس السورية

عيد البحرية الروسية الذي يقام للمرة الثالثة في سوريا منذ دخول القوات الروسية لمساندة سوريا في حربها على الإرهاب، يأتي في ظل هدوء ميداني تشهده الجبهات في الشمال واستكمال تحرير معظم المناطق في البلاد، حيث يسجل لسلاح البحرية المشاركة النوعية في مساندة القوات السورية عبر منظومات الصواريخ المجنحة والتي ساهمت في تخليص الجغرافيا من التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيمي "داعش" والنصرة (الارهابيين المحظورين في روسيا).