إمكانيات السفينة الروسية على وسادة هوائية "زوبر"

وفقًا لصحيفة "كراسنا زفيزدا"، تمثل هذه السفينة مزيجًا فريدًا من السرعة والقدرة الاستيعابية. سبق المشروع 12322 وقته بوقت طويل. في نفس الوقت تتميز "زوبر" ببساطتها وموثوقيتها.

وقال سيرغي كونوف: "يمكننا عبور بحر البلطيق في غضون ساعات مع وجود دبابتين عليها. السفينة قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 55 عقدة - 100 كيلومتر في الساعة! وإنزال القوات مباشرة على الشاطئ".

للقيام بالنزول في أي نقطة في بحر البلطيق، تحتاج السفينة للتزود بالوقود مرة واحدة فقط. في الوقت نفسه، يمكنها أداء المهمة في ظروف الأمواج وقطع مسافة 100-200 متر على الأرض.

لن يتمكن من إيقاف "زوبر" حتى الجدار المنخفض على الشاطئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن السفينة قادرة على القتال بفعالية وتطهير موقع الإنزال على الشاطئ. يمكن للطاقم استخدام مدفعين هجوميين سداسيي السبطانة عيار 30 مم وقاذفتي لهب.