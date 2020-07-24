طائرات سلاح الجو الروسي تكتسب قدرات بندقية القنص

الدقة المتناهية

ويمكِّن جهاز "إس في بي-24" المعروف باسم "غيفيست" حتى القنابل غير الموجهة من إصابة الأهداف الصغيرة الحجم.

وذكرت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن جهاز "غيفيست" يتيح إمكانية إصابة الأهداف بالقنابل غير الموجهة بدقة تضاهي دقة الذخائر الموجهة. ويمنح جهاز "غيفيست" أسلحة الطائرة إمكانيات بندقية القنص إلى درجة يصبح معها بإمكان الطائرة تدمير أهداف منفردة مثل الدبابة، بالقنابل غير الموجهة.

وهناك ميزة هامة أخرى هي أنه يمكن تزويد جهاز "غيفيست" بالمعلومات عن الأهداف المزمع ضربها بشكل أوتوماتيكي، كما أن الحاسب الآلي الخاص بجهاز "غيفيست" يؤدي وظيفته دون تدخل الطيار. ويتابع الجهاز إحداثيات الهدف والطائرة ذاتها بصفة مستمرة، ويحدد مكان سقوط القنابل.

تحقيق نتائج عالية

وتم في البداية التركيز على تزويد قاذفات القنابل والمقاتلات القاذفة التابعة لسلاح الجو الروسي بجهاز "غيفيست". وبُدئ أخيرا بتزويد الطائرات التابعة للقوات البحرية الروسية أيضا بهذا الجهاز. وقد أعلن قائد طيران القوات البحرية، الجنرال إيغور كوجين، في وقت سابق، أن القوات البحرية يجب أن تحصل بحلول عام 2020 على حوالي مائة طائرة جديدة منها طائرات "سوخوي 24" المعدلة (سو-24إم) المزودة بجهاز "غيفيست". ووفق الخبير فاليري غوربينكو، وهو أحد قادة القوات الجوية الروسية في وقت سابق، فإن القنابل التي تلقيها طائرة "سو-24إم" تصيب أهدافها بمنتهى الدقة بفضل جهاز "غيفيست".

وأشار الخبير إلى أن قاذفات القنابل المزودة بجهاز "غيفيست" التي استخدمت في سوريا أثناء الحرب على الإرهاب حققت نتائج عالية.

وتحصل طائرت أخرى أيضا مثل المقاتلة القاذفة "سو-25إس إم" وقاذفة القنابل "تو-22إم3" على جهاز "غيفيست". ولا تحصل عليه طائرات من الطراز الأحدث مثل مقاتلة "سو-35" أو "سو-57"، فهي تحتوي أصلا على جهاز مماثل.

القرم

وأخيرا بُدئ بتزويد الطائرات التابعة للقوات البحرية بجهاز "غيفيست". وأصبح طيران أسطول البحر الأسود الذي تتواجد طائراته في شبه جزيرة القرم أول مَن حصل على طائرات "سو-24إم" المزودة بجهاز "غيفيست".

وبدأ فوج الطائرات التابع لأسطول البحر الأسود بتسلم الطائرات الجديدة منذ عام 2015 بعدما استعادت شبه جزيرة القرم الهوية الروسية. وحصل الفوج على طائرات "سو-24إم" التي حلت محل طائرات "سو-24"، وعلى مقاتلات "سو-30إس إم" التي لا تستطيع تدمير الأهداف الجوية فحسب، بل تقدر على ضرب السفن المعادية بالصواريخ الموجهة. وبدأ الفوج مؤخرا بتسلم طائرات "سو-24إم" المزودة بجهاز "غيفيست".