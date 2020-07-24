البحرية الروسية تحتفل بالذكرى 324 وتحصل على 37 سفينة وغواصة

ستحتفل البحرية الروسية بالذكرى 324 لتأسيسها في 26 يوليو/ تموز، ويتوقع البحارة الحصول على 37 سفينة وغواصة هذا العام وقد تم تدشين ست سفن جديدة لمنطقة البحر البعيد.

وفقا لنائب وزير الدفاع ألكسي كريفوروتشكو، في عام 2020، ستتلقى البحرية 22 سفينة حربية و 15 سفينة دعم. في المجموع، بحلول عام 2023، سيتم تجديد الأسطول بـ 60 سفينة حربية و50 سفينة دعم. هذا الأسبوع، تم رفع راية القديس أندريه على فرقاطة من المشروع 22350 "الأدميرال كاساتونوف". في يونيو/ حزيران، دخلت أول حاملة صواريخ من الإنتاج الضحم تعمل بالطاقة النووية من مشروع 955أ "كنياز فلاديمير" خدمة الأسطول.

وبحسب وزارة الدفاع، فإن جميع الأساطيل الروسية ستجري عروضا يوم الأحد، وإن كان ذلك مع بعض القيود بسبب الإجراءات الوبائية.

وسيحضر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العرض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ.

وسيقام عرض يوم البحرية في 26 يوليو في سان بطرسبورغ. وستشارك فيه أكثر من 40 طائرة ومروحية، بالإضافة إلى أكثر من 40 سفينة و4000 جندي.