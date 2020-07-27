وسائل إعلام غربية تشيد بالعرض البحري الروسي

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقالا أشارت فيه إلى إظهار روسيا للعالم القوة المتزايدة لأسطولها البحري.

وأشار المقال إلى أنه في السنوات الأخيرة، بذلت موسكو الكثير من الجهود لتحديث وتجديد أسطولها البحري. لم ينس المنشور السلاح الروسي الجديد الأسرع من الصوت.

وأضافت الصحيفة البريطانية "الكرملين جعل التحديث العسكري على رأس أولوياته".

وعلق أحدهم على المقال قائلا "من الجميل أن نرى دولة ما زالت تحتفظ بعظمتها، أتذكر أننا كنا هكذا من قبل".

واحتفلت البحرية الروسية، أمس الأحد، بذكرى تأسيسها بعرض عسكري ضخم أقيم في مختلف المدن الروسية وأبرزها في مدينة سان بطرسبورغ بحضور ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب.

ونظم العرض العسكري البحري في منطقة الكرونشتاد الواقعة في خليج فنلندا حيث عبرت السفن والأساطيل الروسية المختلفة أمام المنصة الرئيسية التي حضرها عدد محدود من الضيوف وذلك بسبب اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي واقتصرت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وقائد القوات البحرية الروسية وعدد من المسؤولين في الدولة ودبلوماسيين من دول مختلفة.

كما مرت في العرض البحري سفن تابعة للأسطول البحري الشمالي وأبرزها سفن صغيرة مضادة للغواصات "كازانيتس" و"أورينغوي"، بالإضافة إلى سفن هجومية صغيرة من طراز "ليفين" و"باسات" وعدد من القوارب القتالية من طراز "تشوفاشيا".

كما شهد العرض مرور الغواصة الروسية المعروفة باسم "بتروبافلوفسك - كامشاتسكي" وسفن عسكرية تستخدمها القوات الروسية للقيام بدوريات بحرية. كما قامت طائرات عسكرية تابعة للأسطول البحري الروسي بعروض جوية بذكرى المناسبة وأبرزها مروحيات من طراز "مي 8" ومقاتلات من طراز "سو 30".