راجمات "توس" الروسية تعد بين أفضل القاذفات في العالم

كشف مدير عام مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أن نظام قاذفات اللهب المدفعي "سولنتسبيك" (الشمس الحارقة) أصبح ضمن أفضل الأسلحة والأكثر مبيعا للسوق الخارجية.

وأشار مخييف خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "هذا النظام المدفعي هو نموذج فريد في سوق الأسلحة العالمي كونه سلاح قادر على دعم القوات العسكرية بالنار في مناطق استرتيحية وقصرة المدى نسبيا".

وأضاف مخييف قائلا: "هذا النظام الفريد ينتج في روسيا فقط، ونحن فخورون بإظهاره لشركائنا الأجانب. وقد أظهر النظام مرارًا أعلى خصائصه القتالية في مختلف الظروف القتالية وذلك من خلال تدمير مواقع محصنة للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط".

وتستطيع الراجمة- الحارقة الروسية القيام بمهام دفاعية لحماية القوات الأرضية، أو المشاركة في عمليات هجومية ضد قوات الأعداء في الساحات المفتوحة أو بالقرب من مواقع القتال.

وتمتلك الراجمة الروسية القدرة على تعطيل مدرعات العدو وقطع خطوط الإمدار في المناطق، التي تستهدفها بقوتها النارية العالية، إضافة إلى مرونتها في المناورة أثناء القتال، لأنها مثبتة على "شاسيه" دبابة.